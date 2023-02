Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a criticat, luni, o initiativa legislativa depusa la Comisia juridica a Senatului, prin care se aduc modificari regimului de depunere, evaluare si anonimizare a declaratiilor de avere si de interese in cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si…

- In data de 14 februarie, in cadrul ședinței Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului au fost propuse o serie de amendamente la Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice (L835/2022) care vor avea ca efect imediat „introducerea…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail i-a cerut demisia, miercuri in plen, ministrului Catalin Predoiu, ”pentru binele justitiei din Romania”. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat miercuri, in plenul Senatului, unde a fost chemat de USR la „Ora Guvernului” pentru a da explicații cu privire…

- UPDATE Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica (PNL), a reactionat, miercuri, dupa ce ANI l-a acuzat de conflict de interese, folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane si fals in declaratii. Nica a precizat ca a fost chemat la ANI unde a dat explicatii pe toate temele si ca nu vede…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, miercuri, ca a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre Alin Nica, presedinte al Consiliului Județean (CJ) Timis, a infractiunilor de conflict de interese,…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu Buica, a demisionat din aceasta functie. Decizia sa vine dupa ce Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul in cazul sau, acuzandu-l de folosire a functiei pentru favorizarea cumnatei sale. ”Autoritatea Electorala Permanenta…

- Twitter-ul iar a dat-o-n bara. Twitterul oficial al Ministerului Afacerilor Externe din Norvegia a postat astazi un lucru care arata faptul ca platforma de socializare a inceput sa faca greșeli grave de cand a fost preluata de Elon Musk. Nici mai mult nici mai puțin, instituția afacerilor externe din…

- Agentia Nationala de Integritate a descoperit ca Mihai Amarandei, fost consilier personal la Cabinetul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, nu poate justifica o avere de peste 180.000 de euro. Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au constatat existenta unei…