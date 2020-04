Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost respins de senatori, dupa o ședința care a durat aproape 2 ore. Au fost 135 de senatori prezenți, dintre care 126 au votat pentru raportul de respingere și 9 voturi împotriva raportului. Doar senatorii UDMR au votat pentru autonomia Ținutului…

- Ședința de plen a Senatului a inceput, miercuri, 29 aprilie, ora 14:00. Unicul punct inscris pe ordinea de zi este proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc. Camera Deputaților a adoptat tacit, in...

- Un proiect de lege care prevede ca Ținutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. Proiectul a ajuns la Senat, care este for decizional. Senatorii se intalnesc, astazi, in regim de urgența pentru respingerea proiectului.

- Un proiect de lege care prevede ca Ținutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. Proiectul a ajuns la Senat, care este for decizional.

- Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa a fost depusa de deputați UDMR cu o zi inainte de Craciun, in 2019. Proiectul va intra in dezbaterea Senatului care este forul decizional in acest caz,…

- Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa a fost depusa de deputați UDMR cu o zi inainte de Craciun, in 2019. Proiectul va intra in dezbaterea Senatului care este forul decizional in acest...

- O propunere legislativa privind acordarea statutului de autonomie Tinutului Secuiesc a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor saptamana trecuta. Potrivit site-ului Camerei Deputatilor, proiectul a fost transmis la Senat, camera decizionala, pe 23 aprilie.Adoptarea tacita este posibila doar…

- Un proiect de lege care prevede acordarea de autonomie pentru Ținutul Secuiesc a trecut tacit de Camera Deputaților și a fost inaintat catre Senat, care e for decizional in acest caz. Totul s-a petrecut pe 23 aprilie....