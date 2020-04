Un proiect de lege care acordă autonomie Tinutului Secuiesc a fost adoptat, fără dezbatere, de Camera Deputaților ​Camera Deputaților a adoptat tacit, fara dezbatere, un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc. Inițiativa legislativa aparține a trei deputați UDMR si a fost depusa cu o zi înainte de Craciun , în 2019. Proiectul va intra în dezbaterea Senatului care este forul decizional în acest caz.



Proiectul de lege are avize negative în comisile de specialitate ale Camerei Deputaților dar a depașit termenul de dezbatere și adoptare în plen prin urmare, potrivit regulamentului se considera adoptat fara dezbatere.



Proiectul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

