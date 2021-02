Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD Bacau au cerut, astazi, demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, in urma lanțului de tragedii din spitale care a culminat, la finele saptamanii trecute, cu incendiul de la “Matei Bals”, in care si-au pierdut viața 8 persoane. “Dupa aproape un an si jumatate de guvernare de “dreapta”,…

- Pentru modul in care și-a dus la indeplinire misiunile in anul 2020, plutonierului adjutant șef Severian Vasile Benchea, din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Bacau, i-a fost conferita „Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne”. Subofițerul, prin atribuțiile sale de comandant de grupa, a…

- Ranite accidental, sau afectate de ger, animalele salbatice pot ajunge in dificultate. Ieri Centrul Regional de Ecologie Bacau a preluat un exemplar de sitar de padure care avea nevoie de ingrijiri. Pasarea a fost transferata la Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice Focșani, organizație…

- Ce poate fi mai romanesc decat ca un roman sa atenționeze ca se pregatește un tun prin care țara va fi jefuita iar toata presa naționala sa sara și sa ceara capul celui care a tras semnalul de alarma?! Radu Lecca este, fara indoiala, un personaj controversat. Condamnat la moarte in procesul “Marii Tradari…

- In Top 300 cei mai bogați romani, lansat de revista Capital la finele anului abia incheiat, figureaza 11 nume ale unor intreprinzatori bacauani, dar și șase ale unor oameni dintre cei care investesc in județul Bacau. Topul a fost realizat dupa rezultatele economico-financiare ale anului 2019 și a ținut…

- La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in afara localitatii Sarata, in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari efectuate la fața locului…

- Direcția Agricola Bacau va organiza cursuri de formare profesionala pentru bacauanii care vor sa devina specialiști in domeniu. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, in acest an, nu s-au putut derula astfel de instruiri. De altfel, cele mai recente cursuri au fost in … 2019, cand 10…

- Un caine care a cazut in subsolul unui bloc de pe strada Logofat Tautu a fost scos de salariații Serviciului de Gestionare a cainilor fara stapan din Primaria Bacau. “Azi, in jurul prinzului, Serviciul de Gestionare Caini fara Stapin din cadrul Primariei Municipiului Bacau a fost anunțat telefonic ca…