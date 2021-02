Un proiect care nu are șanse să fie votat: Parlamentarii chiulangii, amendați la indemnizații Parlamentarii care absenteaza nemotivat de la ședințele de plen sau ale comisiilor vor fi sancționați cu 1.100 lei pentru fiecare absența, prevede un proiect de lege inițiat de mai mulți deputați PNL. In prezent, exista sancțiuni, dar nu sunt aplicate, de cele mai multe ori, suma fiind de 100 lei pentru fiecare absența. Deputații și […] The post Un proiect care nu are șanse sa fie votat: Parlamentarii chiulangii, amendați la indemnizații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

