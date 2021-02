Aglomeratie pe Aeroportul din Otopeni. Sute de pasageri asteapta la coada pentru triajul epidemiologic

Aglomeratie in aeroport, in acest weekend.Sute de pasageri stau la coada in Aeroportul Otopeni la terminalul sosiri pentru triajul epidemiologic fara a respecta regulile de distantare fizica, transmite… [citeste mai departe]