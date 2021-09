Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maita, presedintele asociației "Mame pentru mame" i-a transmis un avertisment transant ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pe care l-a amenințat cu procese daca vreun copil se va imbolnavi grav sau va muri in urma infectarii cu COVID-19 in scoala. Incertitudinea si haosul domnesc in…

- Tribunalul Constanta a decis ca suspende articolul din Hotararea votata de consilierii judeteni prin care elevilor nu li se asigura transport judetean gratuit daca CJ Constanta nu primea banii de la bugetul de stat.

- Bogdan Davidescu a castigat in instanta dreptul de a conduce Primaria comunei Sotrile pentru urmatorii 4 ani. Astazi, judecatorii au decis ca Davidescu indeplineste toate conditiile legale pentru a fi instalat in functia de primar al comunei. Reamintim faptul ca Bogdan Davidescu a castigat…

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat, miercuri, amenda de 2.000 de lei primita de presedintele Klaus Iohannis din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), pentru o declaratie din anul 2018 in care seful statului spunea ca „niste penali” fac o incercare „disperata” si „jalnica”…

- Membrii AUR Moldova, Valeriu Munteanu și Vlad Bilețchi, au anunțat ca vor vota la Milano, alaturi de diaspora. Potrivit acestora, prin decizia de a-și exercita dreptul la vot peste hotare, membrii AUR au decis sa fie solidari cu moldovenii stabiliți in Italia. „Cu viteza de 300 km/h…

- Mama a respins dorinta fetei, explicandu-i ca vaccinarea este un „experiment de masa” si se temea ca ar putea exista efecte adverse pe termen lung pentru fiica ei, potrivit DPA, citat de Agerpres.Joi, un tribunal districtual a confirmat verdictul unei instante inferioare, invocand și recomandarile Ministerului…

- O adolescenta de 16 ani din Israel a caștigat in istanța dreptul de a fi vaccinata anti-COVID-19 impotriva dorintei mamei ei. Adolescenta a depus o plangere in justitie impotriva mamei ei in martie, pentru ca voia sa fie vaccinata ca tatal ei si ca alte rude.

