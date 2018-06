Stiri pe aceeasi tema

- Numarul elevilor si studentilor din Romania este de 3,57 milioane, iar cel al personalului didactic, de 236.200, de unde rezulta ca un invatator sau profesor se ocupa, in medie, de 15 scolari, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Țara noastra a exportat incaltaminte in valoare de 332,9 milioane de euro, in primul trimestru al acestui an, cu 8,4% mai puțin fata de perioada similara din 2017, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

- Romania avea in primul trimestru circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 6.000 de persoane fata de trimestrul precedent, pensia medie lunara fiind de 1.122 lei, in scadere cu 0,9% fata de T4/2017, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Numarul…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost 3.569 de lei, in trimestrul IV 2017, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.061 lei lunar pe o gospodarie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei…