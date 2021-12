Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat marti un test reusit cu o racheta de croaziera lansata de pe un submarin din Marea Japoniei, informeaza agentia RIA citata de Reuters. Racheta Kalibr a calatorit peste 1000 de kilometri, atingând tinta localizata într-un centru de antrenament în zona continentala…

- Cel puțin 27 de persoane au murit in flacarile ce au cuprins clinica de psihiatrie de la etajul unui imobil comercial de birouri din Osaka. Poliția a anunțat deja ca investigheaza un posibil caz de incendiere. ”Douazeci si sapte de persoane sunt in stop cardio-respirator”, au anunțat pompierii japonezi,…

- Constructorul auto japonez Nissan Motor Co., partener al Renault in cadrul aliantei Renault-Nissan, si-a anuntat luni intentia ca jumatate dintre vehiculele vandute la nivel mondial in 2030 sa fie vehicule electrificate (pe baterie sau hibride), comparativ cu aproximativ 10% in 2020, transmite Reuters,…

- ​Statele Unite vor folosi 50 de milioane de barili de titei din rezervele strategice, într-o miscare coordonata cu tari între care se afla China, Japonia si Marea Britanie, pentru a tempera cresterea preturilor, a anuntat marti Casa Alba, transmite Reuters. Petrolul respectiv va…

- Casa Alba a anuntat eliberarea pe piata, de catre SUA, a 50 de milioane de barili de titei din rezerva strategica a Statelor Unite, masura care are ca scop scaderea pretului petrolului pe piata internationala, in cadrul unei actiuni concentrate cu Japonia, China, India, Coreea de Sud si Marea Britanie,…

- Joe Biden le-a cerut unora dintre cele mai mari natiuni consumatoare de petrol din lume - inclusiv China, India si Japonia - sa ia in considerare folosirea stocurilor de titei intr-un efort coordonat de a reduce preturile energiei, potrivit mai multor surse citate de Reuters.

- Vulcanul de pe muntele Aso, cel mai mare vulcan din Japonia și unul dintre cei mai mari din lume, a intrat în eruptie miercuri dimineata, potrivit presei locale, relateaza agențiile Reuters și AFP, citate de Agerpres. Eruptia a generat nori densi de cenusa care s-au ridicat pâna…

- Moderatul Fumio Kishida a fost ales miercuri la conducerea Partidului Liberal-Democrat (LDP, aflat la guvernare) in Japonia, cu o larga majoritate, in dauna contracandidatului sau Taro Kono, si si-a asigurat desemnarea sa ca viitor prim-ministru cu ocazia sedintei din 4 octombrie a parlamentului,…