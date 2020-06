Un profesor evaluator din București a fost depistat cu coronavirus Un profesor din sectorul 6, care s-a inscris in Comisia de Evaluare, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Sindicatele din invațamant cer alte criterii de intrare la examene, fiindca temeperatura nu este unul potrivit, scrie Mediafax.Cornelia Stavri care este vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant spune ca ar trebui stabilite alte reguli de intrare la examenele naționale pentru ca temperatura nu este un criteriu potrivit. Poți sa ai temperatura ridicata din cauza emoțiilor sau poate fi vorba despre o banala raceala.„In București o colega care s-a inscris in Comisia de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

