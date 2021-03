Un profesor din Suceava, fotografiat fără mască în clasă. Cineva încercat să i-o atașeze folosind un computer Un profesor a fost fotografiat fara masca in sala de clasa, iar cineva s-a gandit sa i-o deseneze pe calculator. Mai multe fotografii au fost facute publice, fiind date presei de catre reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, noteaza Digi24 . Potrivit presei locale , masca a fost desenata pe fața unui profesor din Suceava, acest lucru fiind observat intr-o fotografie transmisa presei de IPJ Suceava pentru a ilustra un comunicat privind activitați de prevenire a delicvenței juvenile. Fotografia este realizata intr-o sala de clasa, iar celelalte persoane aflate in incapere sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

