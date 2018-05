Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce in presa au aparut imagini cu profesorul de engleza din Sighetu Marmației, care a fost filmat in timp ce saruta și pipaia o eleva in fața intregii clase, acesta a demisionat.

- Vasilica Ceterașul și soția lui au renunțat la costumele populare și s-au fotografiat alaturi de fetița lor. Reacția fanilor a venit imediat, mai ales ca sunt rare momentele cand aceștia ii vad intr-o astfel de ipostaza. Amalia, soția artistului a atras admirația tuturor, cu silueta impecabila. O persoana…

- Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti, prin rectorul sau, academicianul Ionel Sinescu, i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa medicului Herman Berkovits, in semn de profunda apreciere pentru intreaga sa activitate. Berkovits a spus ca titlul acordat este o onoare pentru el si ca…

- Un exemplu negativ este reprezentat de soferul unei autoutilitare, care a depasit o coloana oprita la semafor, pe linia dubla continua, in timp ce pietonii traversau pe trecere, scrie cugetliber.ro. Citeste si Accident grav din cauza unui sofer care isi verifica Facebook-ul pe telefon…