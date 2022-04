Un profesor din Galati a fost trimis in judecata pentru agresiune sexuala asupra unei minore

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati au dispus trimiterea in judecata a unui profesor in varsta de 62 ani pentru agresiune sexuala asupra unei minore in timpul unor ore de meditatie la matematica, informeaza, vineri, 1 aprilie, reprezentantii parchetului.Potrivit sursei citate, prin rechizitoriul intocmit la data de 24 februarie 2022, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat in varsta de ...