Un profesor din Borșa a fost bătut cu ranga, de un interlop Un profesor din Borșa, Maramureș, a fost batut cu ranga de un interlop. Atacatorul susține ca profesorul vindea droguri in școala, potrivit Antena 3. Profesorul se afla in propria mașina cand un individ l-a atacat cu o ranga, i-a spart mașina și l-a lovit de mai multe ori in zona capului, potrivit surselor noastre. Agresiunea ar […] The post Un profesor din Borșa a fost batut cu ranga, de un interlop appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

