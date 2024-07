Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 48 de ani din judetul Arad, care a fost arestat preventiv in februarie dupa ce si-a violat ani de zile cele trei fiice, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu.Barbatul, din satul Araneag, care este pastor al comunitatii sale, a fost trimis in judecata in stare…

- Barbatul, in varsta de 45 de ani, din comuna Bucsani, județul Dambovița, a fost arestat preventiv, luni, acuzat ca a obtinut imprumuturi de peste 5.000 de lei de la institutii financiare nebancare folosind cartea de identitate a altei persoane, a anunțat IPJ Dambovița, citat de News.ro.Faptele de care…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a retras autorizatia de functionare a FAST Brokers, intr-un context in care seful companiei a fost arestat preventiv pentru infractiuni de instigare la frauda informatica si uz de fals in forma continuata, dupa ce si-a pus angajatii sa introduca date nereale in…

- Un adolescent de 16 ani a fost arestat preventiv pentru ultraj. El este acuzat ca l-ar fi lovit cu pumnul in zona fetei pe un jandarm, pe o strada din Medgidia. „Astfel, la data de 24 aprilie, in jurul orei 22,45, pe strada Independentei din municipiul Medgidia, acesta ar fi agresat fizic un jandarm…

- A fost luata prima masura drastica impotriva asistentului medical din Dambovița care a batut doua minore, de 13 și 17 ani, care erau internate la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. Barbatul de fel din Branești, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este in…

- Asistentul medical acuzat ca a agresat fizic doua minore, de 13 și 17 ani, internate la secția de psihiatrie a unui spital din Targoviște, a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile, informeaza News.ro.

- Un asistent medical de la un spital din Targoviste a fost retinut de politisti pentru ca ar fi agresat fizic doua minore internate la Sectia Psihiatrie, in varsta de 13 și 17 ani, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita