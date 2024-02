Un profesor de matematică ieşit la pensie, din Bucureşti, reținut. Ar fi agresat sexual o elevă cu care făcea meditaţii Un profesor de matematica iesit la pensie, din Bucuresti, a fost retinut de politisti, dupa ce a sarutat cu forta o eleva cu care facea meditatii si a incercat sa o abuzeze. Profesorul de matematica, in varsta de 68 de ani, a iesit la pensie, insa continua sa faca meditatii cu elevi, printre care si […] The post Un profesor de matematica iesit la pensie, din Bucuresti, reținut. Ar fi agresat sexual o eleva cu care facea meditatii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O situație din ce in ce mai intalnita a avut loc, de curand, in Capitala. Un profesor de matematica iesit la pensie, a fost retinut de politisti, dupa ce a sarutat cu forta o eleva cu care facea meditatii si pe care a incercat sa o abuzeze chiar in propria locuința.

