- Un elev de 18 ani a jignit și a amenințat cu bataia un profesor in unitatea de invațamant. Joi, 2 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile in dosarul penal intocmit pentru infracțiunea de amenințare și l-au reținut pe tanarul originar din Maracineni.Polițiștii…

- Un tanar de 18 ani este cercetat penal dupa ce a amenintat cu moartea clientii unui local, printre care un politist aflat in afara orelor de serviciu, pe care agresorul a incercat sa il loveasca cu un pahar, a informat, luni, Parchetul de pe langa Judecatoria Harsova. Fii la curent cu cele…

- Un barbat din Gorj a fost reținut de poliție, dupa ce ar fi amenințat trei persoane cu moartea. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, la finalul saptamanii trecute, prin numarul unic de urgența, de un barbat din municipiul Targu Jiu, despre faptul ca a fost amenințat cu moartea de fratele…

- Coșmarul unei femei din Țara Moților: Iubitul ei s-ar fi imbatat și ar fi amenințat-o cu moartea. Cum au rezolvat polițiștii conflictul Coșmarul unei femei din Țara Moților: Iubitul ei s-ar fi imbatat și ar fi amenințat-o cu moartea. Cum au rezolvat polițiștii conflictul La data de 15 decembrie 2022,…

- Un barbat din Alba a consumat alcool, iar apoi și-a agresat și amenințat cu moartea iubita. Ce a urmat O femeie din Aiud a sunat la poliție și a spus ca este agresata de catre iubit. Mai exact, dupa ce barbatul a consumat alcool, ar fi agresat-o pe femeie, dar a și amenințat-o cu moartea. Polițiștii…

- Polițiștii din Gorj au emis un ordin de protecție in cazul unui barbat batut și amenințat cu moartea de catre fiu sau. Tanarul e cercetat acum pentru violența in familie și amenințare.

- Politistii argeseni au deschis un dosar penal dupa ce o femeie a depus plangere in care reclama faptul ca fiul ei, in varsta de 14 ani, a fost batut si umilit de cativa colegi de clasa si de un adolescent cu doi ani mai mare.Fapta a avut loc in Pitesti, in timp ce baiatul de intorcea de la scoala.„In…