Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis luni in judecata, sub control judiciar, pe Cristian-Florin Dinca, profesor universitar in cadrul Universitații Politehnice din București și director al Departamentului de Producere și Utilizarea Energiei din cadrul aceleiași unitați de invațamant,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului Dinca Cristian Florian, profesor universitar in cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti si director al Departamentului de Producere…

- Intrat in vizorul DNA-ului, un profesor universitar de la o cunoscuta instituție de invațamant superior din Capitala a fost reținut pentru 24 de ore. Cristian-Florian Dinca, profesor in cadrul Universitații Politehnice București și director al Departamentului de Producere și Utilizarea Energiei din…

- Acuzatii grave de coruptie la Universitatea Politehnica din Bucuresti. Un profesor a fost retinut pentru ca ar fi cerut mita zeci de mii de euro ca sa faca angajari intr-un proiect finantat cu bani europeni, potrivit digi24 Un profesor de la Universitatea Politehnica Bucuresti a fost retinut pentru…

- Florian Cristian Dinca, profesor in cadrul Universitații Politehnice București și director al Departamentului de Producere și Utilizarea Energiei din cadrul unitații de invațamant superior, a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de luare de mita in forma continuata, transmite DNA, intr-un…

- Un profesor de la Universitatea Politehnica Bucuresti a fost reținut pentru luare de mita, fiind banuit ca a cerut șpaga jumatate din indemnizația unei persoane angajata pentru proiecte. Potrivit DNA, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Cristian…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 02 martie 2023, a inculpatului: DINCA CRISTIAN FLORIAN, profesor universitar in cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti…

- Polițistul de la secția 5, care a accidentat-o mortal pe copila de 11 ani pe o trecere de pietoni de pe strada Laminorului din București, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa și vatamare corporala. Constantin Popescu risca pana la 7 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat pentru ucidere…