- Mark Meadows, șeful personalului Casei Albe, a declarat dumica, in emisiunea ”Face the Nation” de la postul CBS, ca alegerile prezidențiale vor avea loc ”la termen, pe 3 noiembrie si presedintele Trump va castiga”, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.

- Președintele SUA Donald Trump a jucat golf sambata cu legenda NFL, Brett Favre, iar administrația de la Casa Alba a distribuit o fotografie cu cei doi, veseli, la soare, scrie Daily Beast.Nu este prima partida de golf pe care Donald Trump o face de la inceputul crizei sanitare. Șeful de la Casa Alba…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a carui administrației se afla sub presiunea extinderii pandemiei de coronavirus, a declarat luni ca va relua conferințele de informare despre pandemie dupa o lunga pauza, potrivit AFP.El le-a spus reporterilor din Biroul Oval ca reluarea este reclamata…

- Portretele oficiale ale presedintilor Bill Clinton si George W. Bush, expuse in holul de la intrarea in Casa Alba, unde Donald Trump le putea vedea zilnic, au fost retrase pentru a fi suspendate intr-o camera putin folosita a resedintei prezidentiale, potrivit CNN.

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…

- Administratia lui Donald Trump a depus recurs la Curtea Suprema a Statelor Unite in vederea obtinerii abrogarii Affordable Care Act (ACA), reforma sistemului de asigurari de sanatate adoptata in mandatul predecesorului sau, Barack Obama, cunoscuta sub numele de „Obamacare”, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va asista la lansarea in spatiu a doi astronauti ai NASA la bordul unei rachete a companiei SpaceX, la 27 mai, din Florida, acesta fiind primul zbor cu echipaj uman care decoleaza de pe teritoriul american dupa anul 2011, a anuntat sambata Casa Alba, citata…