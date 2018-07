Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, intre care doi copii, s au ratacit, miercuri, in timp ce coborau de pe Varful Moldoveanu, din masivul Fagaras.Salvamontistii argeseni din Nucsoara intervin pentru recuperarea acestora.Cei sase turisti sunt din Constanta si Barlad. Au urcat pe Varful Moldoveanu si doreau sa ajunga la masini,…

- O mama și bebelușul ei au fost evacuați vineri, cu autoscara de pompieri, de la etajul al treilea al unui bloc de locuinte din Curtea de Arges, in care a izbucnit un incendiu, iar scara a fost inundata de fum. Purtatorul de cuvant al ISU Argeș, Madalina Epure, a declarat, potrivit Mediafax, ca pompierii…

- Un elev al unei scoli din Alexandria, judetul Teleorman, in varsta de 14 ani, a murit in timp ce se afla la banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Baiatul ar fi acuzat in ultima vreme dureri in jurul toracelui, dar medicii au dat asigurari parintilor ca sunt afectiuni normale cresterii, scrie Mediafax.…

- Surse politice au declarat pentru Adevarul ca PSD ar organiza pe 9 iunie, la Bucuresti, un miting de sustinere a premierului Viorica Dancila. Actiunea social-democrata vine in contextul in care tot mai multi parlamentari parasesc partidul, alegand sa se alature formatiunii Pro Romania a lui Victor Ponta.…

- Tanarul a atins cu undita firele de inalta tensiune situate de-a lungul paraului Plapcea, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu. "In urma unui apel prin SNUAU 112, am fost sesizati de catre o femeie din Scornicesti despre faptul ca un barbat in varsta de 30 de ani, in…

- Toți pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie din localitatea Valea Iasului, judetul Arges, au fost evacuați duminica noaptea, din cauza unui incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, luni dimineata, ca...

- Administratorul unei societati din Piatra Neamt a fost retinut de politistii Serviciului de investigare a criminalitatii economice fiind banuit de o evaziune fiscala de 650.000 lei. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, subinspectorul Elena Bulgarea, a declarat, miercuri, presei ca barbatul in varsta…