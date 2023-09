Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost gasit decedat, sambata dimineața, la Calațele, in albia paraului Calata. El avea rani vizibile la nivelul capului. Descoperirea cadavrului a fost sambata, dar povestea incepe de vineri. Anchetatorii au refacut ultimele ore din viața clujeanului. Potrivit unor…

- Un jurnalist s-a stins din viața in condiții suspecte. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit in subsolul unui bloc din Focșani de un alt barbat. Acesta a alertat imediat autoritațile, care s-au deplasat la fața locului. Oamenii legii fac cercetari in acest caz.

- Un incident tragic a avut loc duminica seara pe Dunare, atunci cand o barca in care se aflau opt persoane, inclusiv doi copii de 9 și 10 ani, s-a rasturnat. De vina a fost femeia care conducea ambarcațiunea, din cauza unor greșeli efectuate. Ce au descoperit oamenii legii sosiți la locul accidentului?…

- Un cadavru infașurat in scotch a fost gasit vineri dimineața la marginea unui lan de porumb. Descoperirea terifianta a fost facuta de o femeie in localitatea Siliștea Noua din orașul Dolhasca, la granița judetelor Suceava si Botosani. Femeia mergea pe marginea drumului cand a vazut ceva ce a crezut…

- In ultimele 24 de ore, zeci de cetateni straini au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Conform unui comunicat de presa transmis de Politia de Frontiera Romana, politistii de la granita din Arad din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac si Nadlac II au depistat 56 de cetateni din…

- Luni, pe 31 iulie 2023, politistii de frontiera de la Viseu de Sus, judetul Maramures, au depistat un tanar de 26 de ani din regiune care transporta jumatate de kilogram de droguri de mare risc, in valoare de aproximativ 53.000 de lei. A fost descoperit si un cantar de mare precizie in vehiculul pe…

- Miercuri, pe 26 iulie 2023, politistii de frontiera au descoperit 15.000 pachete de tigari fara timbru fiscal, in valoare de 225.000 lei. Potrivit unei informari transmisa de Garda de Coasta, politistii de frontiera au descoperit pe raza judetului Constanta, intr o autoutilitara, 15.000 pachete de tigari…