- Doi inspectori de munca din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sanatate in Munca s-au deplasat in comuna Plopșoru, județul Gorj, in vederea efectuarii cercetarii inițiale a evenimentului produs astazi, in urma caruia doi muncitori au fost prinși sub un mal de pamant. Muncitorii faceau parte…

- Seful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, reia amenințarile cu un razboi nuclear. Fostul președinte al Federației Ruse susține ca aceasta ar putea fi consecința infrangerii Rusiei in rizboiul convențional cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a pledat luni pentru infiintarea unui tribunal special pentru tragerea la raspundere a oficialilor ruși in legatura cu atrocitațile din Ucraina.

- Știți vorba aia – si vis pacem, para bellum (daca vrei pace, te pregatești de razboi). Ce plan de om normal la cap e asta? Rațional ar fi ca, in cazul in care iți dorești pace pe Pamant, sa te pregatești de pace, iar nu de razboi. Așa ca… Cel mai bun plan pentru 2023 e sa nu faci NICIUN plan. Cu o singura…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca riscul unui razboi nuclear este in crestere, insa a insistat ca Rusia nu a "luat-o razna" si ca isi considera arsenarul nuclear propriu drept un simplu factor de descurajare defensiv, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu…

- Doi tineri și-au pierdut viața in accidentul cumplit care a avut loc, sambata seara, pe DN 71, pe raza comunei Doicești. Cei doi barbați din Sacuieni și Rancaciov, de 29 și 31 de ani, au pierit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR. Ambii erau pasageri in autoturism. De asemenea,…

- UE va face eforturi sa inființeze o instanța, sub egida ONU, pentru a investiga și urmari in justiție crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina, a transmis președintele CE Ursula von der Leyen.

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a spus, in Parlamentul Romaniei, ca „societatea noastra sprijina implicarea femeilor in viața politica".