- Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea…

- Fortele ruse au lansat luni dimineata circa zece rachete sol-aer S-300 asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, distrugand obiective de infrastructura civila, intre care un centru de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale, a anuntat seful administratiei militare…

- Suntem in ziua cu numarul 221 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Forțele armate ucrainene au cucerit orașul-cheie Lyman din estul ocupat al Ucrainei, in timp ce liderul cecen Ramzan Kadirov a facut apel la posibila utilizare a armelor nucleare. Anexarea de catre Rusia a patru teritorii…

- Vladimir Putin a declarat miercuri, la Forumul Economic din Vladivostok, ca Rusia nu a pierdut nimic in urma campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce Occidentul a eșuat, deoarece incercarea zadarnica și agresiva de a izola Rusia prin sancțiuni distruge economia globala. Liderul de la Kremlin…

- Gospodariile din Germania vor plati cu aproape 500 de euro mai mult pe an pentru gaz din cauza unei taxe stabilite pentru a contribui la acoperirea costurilor de inlocuire a livrarilor rusești, potrivit Sky News.

- Dupa invadarea Ucrainei, Occidentul a impus mai multe pachete de sancțiuni impotriva lui Vladimir Putin și a țarii sale, astfel ca o mare parte dintre firmele internaționale și-au retras activitatea din Rusia, in timp ce companiile aeriene din mai multe țari au impus restricții de calatorie și de zbor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Fostul diplomat Boris Bondarev, care a devenit extrem de mediatizat atunci cand și-a parasit slujba de la Geneva din cauza invadarii Ucrainei, afirma ca președintele rus Vladimir Putin ar fi „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza Euronews .…