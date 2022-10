Stiri pe aceeasi tema

- Un produs a fost retras de urgența din magazinele Lidl. In acesta s-au descoperit metale. Celebrul retailer are un mare succes peste tot in lume, iar cetațenii il adora pentru ofertele impresionante. Cu toate astea, mulți dintre ei vor face cumparaturile in continuare cu puțina teama din cauza noilor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a decis oprirea definitiva de la vanzare a unui lot de oteț din Lidl dupa ce, in urma analizelor, s-a stabilit ca acesta conține acid acetic și apa, și nu provine din vin, așa cum era prezentat.

- Produs care a fost retras din magazinele Lidl! Gigantul Lidl are din nou probleme cu o parte din produsele scoase la vanzare. Cel mai recent incident are legatura cu posibile infectari cu bacteria Listeria monocytogenes. A fost anunțata, de altfel, o alerta alimentara in toate magazinele Lidl din Franța.…

- Recent, un produs a fost retras din supermarket-urile Lidl. Este alerta alimentara in Marea Britanie! In ultima vreme, in foarte multe magazine ale retailerului german au aparut probleme la produsele comercializate.

- In urma informǎrii primite de la furnizorul Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Romania Hypermarche SA a luat decizia de retragere si rechemare a produsului: Alnatura Eco Chips din porumb 125g, cu data de expirare 06.10.2022, deoarece existǎ suspiciunea prezentei alcaloizilor tropanici.Alcaloizii…

- Toți clienții trebuie sa știe care este produsul retras de urgența din magazinele Lidl. Este alerta alimentara, iar cei care au cumparat produsul sunt sfatuiți sa nu il manance. Unele dintre produse prezinta un risc de alergie, in timp ce altele pot cauza anumite boli. Ce se intampla in mai multe magazine…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara (ANSVSA) și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat ca un produs infestat cu o bacterie periculoasa, a fost retras de la raft din mai multe magazine. Astfel, mai multe loturi de creveți prefierți ambalați au fost retrase de la vanzare din cauza unei bacterii…