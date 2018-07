Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care prevede contramasuri ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in aprilie de Statele Unite ale Americii, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Legea ii asigura intre altele presedintelui rus puterea de a rupe relatiile cu tari considerate…

- Kievul l-a plasat pe omul de afaceri rus Oleg Deripaska, a carui companie Rusal detine un mare combinat de aluminiu in Ucraina, alaturi de alti magnati rusi pe o lista, extinsa recent, de persoane impotriva carora prevede sa aplice sanctiuni, potrivit unui document postat joi pe site-ul presedintelui,…

- Facebook le cere utilizatorilor europeni sa spuna in ce surse de știri au incredere intr-un chestionar pe baza caruia urmeaza stabileasca prioritizarea informațiilor in News Feed (n.r. Noutați, in versiunea in limba romana a Facebook), scrie Reuters. Facebook le cere urilizatorilor din mai multe țari…

- Sanctiunile Statelor Unite care-i vizeaza pe miliardarii rusi au declansat un exod al numerarului din Letonia, un stat al carui sistem bancar s-a confruntat cu probleme privind spalarea de bani, relateaza Bloomberg. Presedintele Statelor Unite a sanctionat zilele trecute 24 de…

- Berlinul nu va deveni mai independent de Moscova prin aprobarea construirii gazoductului Nord Stream 2, al carui obiectiv este transportarea gazului natural din Rusia spre Germania, a declarat joi un oficial de rang inalt din Guvernul german, relateaza site-ul agentiei Reuters.

