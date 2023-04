Stiri pe aceeasi tema

- Animalele de companie ar putea fi supuse modificarii genetice, potrivit unei noi legi britanice, a avertizat RSPCA, Societatea Regala de Prevenire a Cruzimii fata de Animale. Organizatia de caritate pentru animale a declarat ca Legea privind tehnologia genetica se aplica tuturor animalelor vertebrate,…

- Membrii „Safe rescue for dogs”, organizație neguvernamentala din Marea Britanie, au fost invitații primarului Cosmin Andrei la o ședința de lucru susținuta astazi la Primaria Municipiului Botoșani.

- In 1986, reactorul numarul patru de la Centrala Nucleara de la Cernobil din Ucraina a suferit o prabușire catastrofala. In zona din jurul centralei, a inceput sa se produca un dezastru ecologic. Pinii s-au prabușit, populațiile de insecte au scazut iar solul poluat a ofilit culturile.In orele care au…

- Angajații unui aeroport au gasit o pisica intr-un rucsac, dupa ce pasagerul și-a lasat bagajele la control. Fara sa știe cum se procedeaza in cazul animalelor de companie, proprietarul a lasat felina pe banda transportatoare.

- Conținut oferit de: petmaster.ro. Fara indoiala, industria hranei pentru animale de companie evolueaza și se schimba constant, dar exista cateva tendințe cheie care se așteapta sa modeleze acest domeniu, in 2023: Atenția pe ingrediente naturale și durabile: producatorii și consumatorii devin mai conștienți…

- In urma cu aproximativ o luna, Salubritatea a cerut sa-si extinda activitatea. In funcție de tipul de activitate pe care societatea planuieste sa-l desfașoare, aceasta si-a ales doua coduri CAEN. Primul cod include activitati apropiate de cele pe care le desfasoara in prezent SRL-ul primariei. Activitatile…

- Luna februarie incepe și in Maramureș cu temperaturi sub 0 grade Celsius. Nu se anunța ger extrem, insa vom avea temperaturi cu minus destul de frecvent, iar asta inseamna luarea unor masuri pentru a proteja animalele de companie, respectiv ale celor din gospodarie de efectele frigului. Recomandarile…

- Salubritatea iși extinde serviciile: crește pisici și plimba caini. SC Salubritate Craiova SRL, societatea deținuta de primarie care se ocupa de curațenia orașului, vrea sa-și extinda gama de servicii. Dupa ce a ramas din 2021 fara principalul obiect de activitate, colectarea și transportul gunoiului…