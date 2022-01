Un producător de dulciuri oferă bani pentru a limita exploatarea copiilor care cultivă cacao Nestle, cel mai mare producator mondial de alimente și unul dintre cei mai mari consumatori de cacao, anunța un plan pentru abordarea riscurilor legate de exploatarea prin munca a copiilor, creșterea veniturilor fermierilor și realizarea trasabilitații complete pentru cacao. La nivel global, Nestle a anunțat un nou plan pentru abordarea riscurilor legate de exploatarea prin munca a copiilor in producția de cacao. In centrul acestuia se afla un program inovator de creștere a veniturilor, care iși propune sa imbunatațeasca mijloacele de subzistența ale familiilor de fermieri de cacao, promovand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

