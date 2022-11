Un procuror ironiza avocații recitându-le versuri din Eminescu sau versete din Biblie. Cu ce pedeapsă s-a ales Premiera la Parchetul din Brezoi, Valcea, unde un procuror a fost suspendat din funcție pentru o jumatate de an, dupa o ancheta disciplinara, informeaza stirileprotv.ro. Magistratul, absolvent și de Teologie, a fost acuzat printre altele, ca ar fi agresat un suspect, la o percheziție, ar fi amenințat un ofițer de poliție, și ar fi ironizat diverși avocați, carora le-a recitat versuri din Eminescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria SUA, persoane lesbiene, gay, bi sau transgender candideaza la alegerile de la jumatatea mandatului in toate cele 50 de state americane, un record ce ar putea avea o influenta majora asupra peisajului politic al tarii, relateaza miercuri France Presse. Fii la curent…

- Regele Ezechia al Iudeii din secolul al VIII-lea i.e.n. este bine cunoscut din arheologie, precum și din Biblie. Numele sau este menționat pe prismele regelui asirian Sennacherib, precum și pe mai multe sigilii, recuperate prin sapaturi sau pe piața antichitaților. Fii la curent cu cele mai…

- Cea de-a 9-a ediție a Congresului Facultaților de Teologie din Patriarhia Romana s-a desfașurat la Iași in perioada 19-21 octombrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- „Linia de demarcatie dintre rugaciune si poezie este una extrem de fina”, a afirmat Preasfintitul Parinte Varlaam Ploiesteanul in prima zi a Simpozionului International de Teologie de la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul a prezentat luni, in cadrul Simpozionului Internațional de Teologie de la Palatul Patriarhiei, surse istorice care atesta ca Sf. Cuv. Paisie de la Neamț a fost pentru scurta vreme starețul manastirii athonite Simonos Petra. Sursele istorice menționeaza și…

- Spectacolele „Bolta cereasca”, de Lucy Kirkwood, „Creatorul de teatru”, de Thomas Bernhard, si „Cei drepti”, scrisa de Albert Camus, vor avea premiera, luna aceasta, la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bibliotecarii din judet demareaza un proiect prin care isi propun sa incurajeze si sa promoveze lectura in randul valcenilor, care, incepand de luna viitoare, vor avea posibilitatea sa imprumute carti, pe care sa le citeasca acasa, in timp ce isi fac cumparaturile in magazine alimentare din 14 localitati.…

- Aproximativ 419.000 de persoane au parasit Rusia in prima jumatate a acestui an, de doua ori mai multe decat anul precedent, relateaza agentia rusa de stiri RBC, preluata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…