Un procuror DNA atrage atentia ca modificarile la Codurile Penale pot afecta anchetele de omor si talharie

Procurorul DNA Alexandra Carmen Lancranjan ironizeaza modificarile anuntate de Comisia speciala pentru Legile Justitiei in cazul Codului Penal si al Codului de Procedura Penala.



Alexandra Lancranjan arata ca este o problema in cazul propuneriii legislative prin care anchetele sunt clasate dupa un an, daca nu a fost identificat autorul infractiunii, care ar afecta dosarele in cazurile de talharie sau omor.



Alexandra Lancranjan este si formator la Institutul National al Magistraturii pe disciplina CEDO. Procurorul coordoneaza ancheta in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea,…