Un procuror din New York a indicat luni ca il ancheteaza pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru posibile fraude de asigurari si bancare, informeaza dpa. Ancheta, care vizeaza si compania lui Trump, este mult mai ampla decat altele in care s-a incercat obtinerea declaratiilor fiscale ale presedintelui. Procurorul districtual Cyrus Vance a facut publica informatia intr-o actiune in instanta, argumentand ca firma care ii tine contabilitatea lui Trump trebuie obligata sa dea curs unei citatii privind declaratiile fiscale ale acestuia. Citatia a fost emisa in cadrul unei anchete a unui…