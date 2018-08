Stiri pe aceeasi tema

- Amazon, Microsoft si Alphabet (Google) sunt in fruntea listei urmatoarelor companii care ar putea avea a doua cea mai mare valoare de piata din Statele Unite, dupa Apple, care tocmai a atins la pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare, conform Reuters. „Dintre cele trei grupuri,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase…

- Confruntarea supratarifelor vamale dintre cele mai mari trei puteri economice ale lumii (SUA, China și UE) are ratiuni mai profunde decat protectionismul imediat și tintesc renegocierea conditiilor globalizarii. Adevarata miza este indicata de realitatea unui alt tip de deficit decat cel comercial.…

- Este urmarea unui atac al hackerilor in weekend asupra platformei de tranzactionare sud-coreene Coinrail, dupa care valoarea unui Bitcoin a scazut aproape de minimul anului 2018. Cea mai puternica criptomoneda din lume a scazut cu peste 10%, sub 6700 de dolari, in acelasi timp s-a diminuat si valoarea…

- Francezii de la Societe Generale vor plati 1,3 miliarde de dolari pentru a rezolva o serie de anchete in care acestia sunt acuzati ca ar fi manipulat dobanzile si ca ar fi mituit oficiali din Libia, potrivit Bloomberg. SocGen va plati 585 de milioane de dolari pentru a scapa de autoritatile…

- In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde de mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca comerciala din Germania, a recunoscut joi ca a transferat din greseala 21 miliarde de euro (24,62 de miliarde de dolari) catre Macquarie, in 2014, transmite Reuters. Transferul a fost o eroare umana si nu a fost legat de probleme tehnice. A fost corectat in cateva…

- Cea mai mare banca comerciala din Germania a facut o greșeala de proporții. Deutsche Bank a transferat 21 de miliarde din greșeala, catre Macquarie, Group in 2014, relateaza Agerpres. Transferul a fost o eroare umana si nu a fost legat de probleme tehnice.