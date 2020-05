Un prinț belgian a fost infectat cu coronavirusul la o petrecere în perioada carantinei Un prinț belgiam a contractat coronavirusul dupa ce a participat la o petrecere în Spania în perioada carantinei, a anunțat casa regala din Belgia, potrivit BBC.



Prințul Joachim, în vârsta de 28 de ani, a calatorit din Belgia în Spania pentru un internship în 26 mai iar doua zile mai târziu a participat la o petrecere în orașul Córdoba, înainte de a fi diagnosticat cu coronavirusul, potrivit anunțului casei regale belgiene.



Informațiile din presa spaniola sugereaza ca prințul, un nepot al regelui Philippe al Belgiei, ar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

