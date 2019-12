Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie 2019, de 9.345, in crestere cu circa 2% (plus 174 de persoane) fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Cei mai multi, respectiv 3.861,…

- Mancaruri de Craciun, distruse cu clor! S-a intamplat la Constanta acolo unde inspectorii de la protectia consumatorilor au descoperit ceaune intregi cu diferite preparate, care erau un pericol urias pentru clienti. Fasolea, carnatii si costitele erau pregatite pe trotuar, in ligheane, iar data de expirare…

- Senatorul USR de Iasi Dan Lungu a publicat un raspuns primit de la Curtea de Conturi in care reprezentantii acesteia precizeaza ca au identificat mai multe nereguli la Uniunea Scriitorilor din Romania, printre care si cresterea finantarii an de an pentru aceleasi proiecte culturale, care raman neschimbate,…

- Senatorul USR Dan Lungu sustine ca, in urma verificarilor Curtii de Conturi la Uniunea Scriitorilor din Romania, s-au constatat mai multe nereguli, intre care dubla finantare a unor proiecte culturale si majorarea nejustificata a unora dintre finantari, scrie news.ro.Parlamentarul si scriitorul…

- Salariul mediu net pe care il castiga un specialist in resurse umane din Romania a ajuns la 676 de euro, cu mult sub mediile de pe alte piete din regiune, reiese dintr-o analiza publicata, joi, de catre reprezentantii unei platforme de recrutare online, pe baza datelor oferite de comparatorul salarial…

- Lantul de restaurante McDonald`s, cu peste 5.000 de angajati in tara noastra, deruleaza constant campanii de recrutare, in contextul ratei mari a plecarilor din companie. Salariile lucratorilor comerciali incep de la 1.300 de lei net si aproape se pot...

- Barbatul a leșinat la finalul mitingului, iar Viorica Dancila s-a dus imediat la el, sa vada ce se intampla. Potrivit imaginilor difuzate de Romania TV, premierul a stat langa acesta pana la sosirea echipajelor medicale. Citeste si ALEGERI PREZIDENTIALE. Dancila: "Nu vom gira un guvern care…

- PSD Alba și președintele Ioan Dirzu sunt tare nedumeriți de ce vrea USR sa desființeze programul PNDL cunoscut și sub denumirea de „ pușculița partidelor”. Iata de ce dorim desființarea PNDL: PNDL este programul PSD prin care se finanțeaza clientelismul politic . PNDL este programul PSD prin care…