Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Tanauan, din Filipine, a fost impușcat mortal, luni dimineața, in timpul unei ceremonii de ridicare a steagului, in centrul orașului, de un lunetist. Primarul Antonio Halili, un susținator al președintelui Roberto Duterte, participa la o festivitate in centrul orașului, cand a fost…

- Un controversat primar filipinez, care si-a castigat notorietatea dupa ce s-a dat in spectacol cu oamenii pe care i-a arestat in lupta impotriva drogurilor, a fost omorat de un lunetist la o ceremonie de inaltare a steagului, luni dimineata, potrivit CNN.

- Ziua Internaționala impotriva traficului și consumului de droguri este marcata la Alba Iulia de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba, printr-o serie de activitați menite sa descurajeze in randul tinerilor consumul de droguri și traficul de substanțe interzise. In concordanța cu…

- In concordanța cu misiunea instituționala și, implicit, cu obiectivele specifice cuprinse in documentele strategice, in domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Naționala Antidrog, ca in fiecare an se alatura organismelor internaționale in marcarea „Zilei Internationale impotriva traficului si…

- Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri, 26 iunie 2018 Directia de Sanatate Publica Dambovita, in Post-ul TARGOVIȘTE: Activitați sportive și de informare in Piața Tricolorului, marți, 26 iunie, impotriva consumului de droguri apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In contextul marcarii Zilei Internationale impotriva Traficului si Consumului Ilicit de Droguri pe 26 iunie, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Calarasi organizeaza un eveniment in comunitate pentru promovarea modalitatilor sanatoase de petrecere a timpului liber si exemple pozitive…

- Grupul experti GRETA al Consiliului Europei cere din partea autoritatilor spaniole 'mai multe eforturi' impotriva traficului de fiinte umane, mai ales in ce priveste identificarea victimelor, transmite AFP. Spania a adoptat in ultimii ani o serie de masuri, extinzand legislatia penala la forme…

- Politistii au facut 18 perchezitii in patru judete din Romania si cinci perchezitii in Austria pentru destructurarea unei retele de trafic de migranti constituita de un cetatean pakistanez si sprijinita de lucratori de politie din Vama Nadlag. Din grupare fac parte cel putin 15 cetateni romani, anchetatorii…