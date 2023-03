Agenția Naționala de Integritate l-a luat la puricat pe primarul din București, Nicușor Dan, pentru niște chestiuni minore. Vom vedea daca e vinovat sau nu. Insa, este interesant cum ANI nu a vazut insa niciodata cum primarul din Agigea, Cristian Maricel Cirjaliu, PSD, are declarația de avere goala. Nu mai are nicio firma, nu are nici casa, nici terenuri, nici mașina, nici bani in banca, nici acțiuni la firme, nici ceasuri scumpe, nimic. Are insa o datorie la banca in valoare de 1.333.422 lei, scadenta in 2036, pe care trebuie sa o plateasca din salariul de primar, care a fost de 86.340 pe an.…