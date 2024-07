Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in PSD! Un politician a murit dupa ce a fost ales in al 6-lea mandat. Tristețe și doliu in comunitatea politica din județul Botoșani. Primarul comunei Coșula, Mircia Acatrinei, a incetat din viața la varsta de 67 de ani. Mircia Acatrinei, membru al PSD, a murit la doar o luna dupa ce fusese…

- Apar noi detalii legate de tragedia de la fabrica de cașcaval din comuna Ibanești, in județul Botoșani. Radu Tudose, patronul fabricii de cașcaval de la Ibanești, a murit in duminica de Rusalii, incercand sa iși salveze angajații, dupa ce aceștia au cazut intr-un bazin de decantare. Patru barbați, cu…

- Primarul comunei gorjene Roșia de Amaradia, Liviu Ion Cotojman, nu vrea sa le ramana dator celor care l-au votat, caștigand alegerile cu peste 80%, și pregatește o mare petrecere. Liviu Ion Cotojman, primarul reales al comunei Roșia de Amaradia, județul Gorj a anunțat pe pagina de Facebook ca organizeaza…

- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, fiind acuzat ca a racolat fete pe care le-a obligat sa se prostitueze in afara tarii, a fost reales la scrutinul din 9 iunie. El a obtinut cel mai mare numar de voturi – peste 60 de procente – in trei…

- Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, unde 6 oameni au murit dupa explozia unei stații GPL, a caștigat un nou mandat. Florin Petre a caștigat cu peste 200 de voturi. „Va mulțumesc pentru increderea acordata, prin reinvestirea mea ca primar al comunei noastre. Aceasta a fost posibila datorita votului…

