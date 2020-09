Un primar proaspăt reales a fost diagnosticat cu coronavirus Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost diagnosticat cu Covid-19. Edilul spune ca se simte slabit și ca joi urmeaza sa mearga la spital. „Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale infecției cu noul coronavirus, am facut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Ma simt puțin slabit, dar per total sunt bine. Maine ma duc la spital pentru o noua examinare și bineințeles ca voi urma recomandarile medicilor. Numarul infecțiilor este in creștere, așa ca indemn pe toata lumea sa respecte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

