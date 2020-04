Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fotografii care arata condițiile greu de imaginat dintr-un centru de carantina din Calafat au fost postate pe o pagina de facebook a unei persoane din Craiova care in noaptea de duminica spre luni a venit din Italia. Barbatul a gasit gongi in camera, lenjerie murdara, pereți distruși de igrasie…

- Edilul susține ca a respectat Ordonanța, și din dorința de a nu-i nenoroci pe toți, a spus ca acolo unde este centru comercial acolo nu funcționeaza, dar ceilalți din Dovali nu aparțin de centru respectiv, pentru ca sunt independenți. Deschid și inchid separat. R: Ce era deschis, marți 24 martie,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, presedinte al PNL Timis, a declarat ca stampilarea vizibila, cu tus, a mainii celor care trebuie sa stea in carantina sau in izolare la domiciliu, pe fondul coronavirusului, ar fi o masura „extrem de utila” pentru monitorizarea mai eficienta a acestor persoane, relateaza…

- Meciul de baschet masculin CSM Sighetu Marmatiei BC Athletic Constanta, care ar fi trebuit sa se joace sambata, 14 februarie, a fost amanat pentru data de 4 aprilie, la ora 17.00, din pricina coronavirusului. Dupa cum precizeaza clubul maramuresean intr un comunicat postat pe pagina sa de Facebook,…

- Deputatul PNL Lucian Heiuș, ministrul desemnat al Finantelor, a propus, miercuri, ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) sa puna la dispozitie spatiile de cazare din manastiri pentru romanii care se intorc in tara si care trebuie sa stea in carantina pentru ca revin din zone afectate de epidemia de coronavirus.Intr-o…

- Intr-o declarație pentru Realitatea PLUS, Vasile Banescu a spus: ,,E ințelept sa ne ingrijoram in limitele rațiunii, dar devine periculos sa ne panicam, debitand enormitați pe Facebook, precum aceea a inchiderii bisericilor. Coronavirusul nu se ia prin rugaciune, ci in primul rand prin ignorarea normelor…

- Sotia lui Viorel Lis s-a fotogarfiat intr-un restaurant din Bucuresti si a postat imaginea pe Internet. "Breaking news!!! Eu sunt in carantina la Isoletta!! Revin cu detalii!!! Detalii picante!!", a scris Oana pe pagina sa de Facebook. Citeste si: Oana Lis, marturisiri sfasietoare despre marea…

- Arbitrul Marius Avram va conduce la centru partida Universitatea Craiova – Gaz Metan Medias, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, in etapa a XXIII-a a Ligii I, prima din acest an, potrivit news.ro.Citește și: Efect neașteptat al Brexit: lovitura de baros pentru Dacian Cioloș Avram…