Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Tazlau, o comuna din judetul Neamt, a fost foarte marcat dupa ce sotia s-a sinucis chiar cu arma lui de vanatoare. Constantin Machidon a murit rapus de cancer, la trei ani de la tragedia care l-a despartit de sotie.

- Primarul din Tazlau, o comuna din judetul Neamt, a fost foarte marcat dupa ce sotia s-a sinucis chiar cu arma lui de vanatoare. Constantin Machidon a murit rapus de cancer, la patru ani de la tragedia care l-a despartit de sotie.

- Liberalii nemteni au transmis un mesaj de condoleante la trecerea la cele vesnice a primarului de Tazlau, Constantin Machidon. “Cu regret anunțam ca domnul Constantin Machidon, cel care a fost primar al comunei Tazlau și membru PNL Neamț, a decedat in noaptea de joi spre vineri. Transmitem sincere condoleanțe…

- Constantin Machidon, primarul comunei Tazlau de mai bine de zece ani, s-a stins din viața aseara, dupa o lunga suferința. Avea 62 de ani, iar ultimii i-a petrecut luptand cu o boala nemiloasa. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! The post A murit primarul de Tazlau appeared first on Stiri Neamt .

- Masa Dinescu, unul dintre cei mai apreciati traducatori ai dramaturgiei ruse, sotia scriitorului Mircea Dinescu, a murit la varsta de 58 de ani, anunta Teatrul National Bucuresti, potrivit news.ro"Colectivul Teatrului National Bucuresti anunta cu tristete disparitia prematura, la numai 58…

- Tiberiu Ceia este in doliu, dupa ce soția interpretului de muzica populara a murit, miercuri, intr-un spital din Timișoara. Anca Ceia, de profesie cadru didactic, s-a luptat mulți ani cu o necruțatoare boala. Soția interpretului de folclor banațean, in varsta de 79 de ani, va fi inmormantata,…

- Momente cumplite pentru cantarețul Tiberiu Ceia. In varsta de 79 de ani, indragitul interpret este acum in doliu, dupa ce soția lui a murit. Anca Ceia s-a stins miercuri, pe 2 octombrie, dupa o lupa indelungata cu o boala nemiloasa.

- Un batran de 70 de ani, din comuna Branești, a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce caruța in care se afla alaturi de soția sa a fost lovita de un autoturism. Evenimentul rutier a avut loc sambata seara, in satul Capu Dealului. Femeia se afla la spital. Polițiștii au stabilit…