- AJOFM Bistrita - Nasaud informeaza urmatoarele: Persoanele care beneficiaza de exportul prestatiei de somaj din una din tarile UE, iar in momentul intoarcerii in tara intra in situatia de izolare la domiciliu/carantina, pentru respectarea termenului de 7 zile in care trebuie sa se inscrie in baza de…

- Beneficiarii de fonduri nerambursabile naționale și europene iși vor reorganiza activitațile din contractele de finanțare, pentru limitarea raspandirii efectelor coronavirusului COVID-19, a decis, joi seara, Comitetul pentru situații de urgența. Masurile vin in contextul in care o serie de firme care…

- ​Românii de la Pago ofera utilizatorilor, timp de cel puțin 30 de zile, acces gratuit la toate funcționalitațile aplicației de gestionare a finanțelor personale de pe telefon, pentru a înlesni plațile de acasa, ca masura de prevenire a raspândirii noului coronavirus COVID-19. Citește…

- Bruxelles ia in considerare renuntarea la reglementarea prin care se cere companiilor aeriene sa opereze majoritatea zborurilor programate, altfel pierd dreptul asupra sloturilor lor de pe aeroporturi, o decizie care ar ajuta industria, intr-un moment in care se adanceste criza cu care se confrunta…

- Purtatoarea de cuvant a Penitenciarului de Femei din Ploiești, Ioana Luca, a declarat, pentru Libertatea, ca la sectorul Vizite este prezent și personalul medical al penitenciarului, care verifica starea de sanatate a vizitatorilor.In plina criza din cauza raspandirii coronavirusului, inclusiv pe teritoriul…

- Tribunalul Bucuresti recomanda, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, ca publicul si partile din dosare sa evite prezenta la instanta si la judecatoriile arondate acesteia. "In contextul masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu coronavirusul (COVID-19), se recomanda evitarea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a actualizat gradul de risc al epidemiei de coronavirus la nivel mondial. Oficialii considera ca riscul raspandirii virusului Covid-19 este acum „foarte ridicat”,...

- Patriarhia Romana: Masuri spirituale in timp de epidemie In contextul ingrijorarii provocate de creșterea, inclusiv in Romania, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictețe a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatații și de celelalte…