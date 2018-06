Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativa „ADEPT", Igor Boțan, considera ca in turul doi candidații la funcția de primar al municipiuliu Chișinau au șanse egale. De alta parere este analistul politic Corneliu Ciurea, care spune ca Ion Ceban, candidatul socialiștilor, este in…

- La 3 iunie, in municipiul Chisinau va avea loc turul doi de scrutin. Niciunul dintre candidatii care au luptat ieri pentru functia de primar general al municipiului Chisinau nu a acumulat mai mult de 50% din sufragii.

- Deputatul socialist Vlad Batrincea considera ca decizia lui Andrei Nastase, candidatul comun al PAS si PPDA la functia de primar de Chisinau, de a nu participa in dezbateri electorate cu Ion Ceban, candidatul PSRM, „demonstreaza o data in plus ca in cazul castigului sau ipotetic, el va deveni ce doriti…

- Daca va caștiga Ion Ceban, atunci sistemul cumva se va menține chiar daca deja s-a produs o fisura la baza, iar daca va caștiga candidatul PPDA, Andrei Nastase, iar șanse sunt reale in acest sens, atunci lucrurile pentru sistem devin foarte periculoase. Opinia a fost exprimata in cadrul emisiunii „Important”…

- Turul doi de alegeri la Chișinau ar putea sa fie o noua replica seismica pentru sistem. Daca va caștiga Ion Ceban, atunci sistemul cumva se va menține chiar daca deja s-a produs o fisura la baza, iar daca va caștiga candidatul PPDA, Andrei Nastase, iar șanse sunt reale in acest sens, atunci lucrurile…

- Suburbiile, fabricile și locurile publice - parcuri, strazi și piețe - au fost vizitate cel mai des de candidații la funcția de primar al mun. Chișinau. Politruk.md a numarat întâlnirile pe care le-au avut în teren 5 candidați cotați cel mai bine în sondajele de opinie…

- Candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, sustine ca „Plahotniuc a intrat in panica”, asta dupa ce PDM a luat decizia marti, 15 mai, sa-i indemne pe alegatori sa voteze pe oricare candidat la functia de primar de Chisinau, cu exceptia lui Valeriu Munteanu si a lui Ion Ceban.

- Partidul Democrat țintește fragmentarea electoratului anti-oligarhic, iar numirea lui Ion Ceban drept candidat la funcția de primar de Chișinau, nu este alt ceva decat praf in ochi. Declarațiile au fost facute pentru UNIMEDIA de catre liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase.