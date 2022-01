Un primar liberal din Suceva a semnat listele AUR pentru demiterea lui Klaus Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal al comunei sucevene Bosanci, Neculai Miron, a semnat, in acest weekend, pe listele de sustinere a demiterii presedintelui Klaus Iohannis, demers initiat de Alianta pentru Unirea Romanilor. Gestul edilului este insotit de critici la adresa sefului statului si a liderului PNL Suceava,…

- Primarul liberal al comunei sucevene Bosanci, Neculai Miron, a semnat, în acest weekend, pe listele de sustinere a suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, demers initiat de AUR. Vicepresedintele PNL Bogdan Gheorghiu cere excluderea din partid a edilului. Conform jurnalistilor din presa locala…

- Deputatul George Simion, co-presedinte al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), a fost sambata in județul Suceava, la Campulung Moldovenesc, Marginea și Bosanci, intr-o acțiune de strangere de semnaturi pentru suspendarea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Daca la Marginea a avut ocazia sa-l…

- George Simion sustine ca nu incalca legea pentru ca petrecerea este o manifestație politica, iar hotararile de guvern nu impun certificatul verde la intrare sau capacitatea spațiului sa fie limitata.„Evenimente ca ieri și astazi, care nu sunt interzise de lege pentru ca evenimentele politice, atenție,…

- „Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna sfruntata. Oamenii aceia nu erau adusi cu autocarul, nu avem nicio legatura cu Noua Dreapta, care avea un protest la jumate de ora dupa. (...) Nu s-a comis niciun act de violenta, noi am intrat in Primaria Timisoarei fara sa vina vreun…

- Deși mulți au remarcat faptul ca e cat se poate de vocal cand vine vorba de politica, și ca ține permanent legatura cu simpatizanții AUR, pe Facebook, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, e foarte discret referitor la viața personala. Recent, insa, a „dat din casa”, dezvaluind…

- Un protest masiv are loc in centrul orașului Suceava! Oamenii cer ca proiectul care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de munca sa fie oprit și toți elevii sa se intoarca in banci. Imagini de la protest au fost postate pe Facebook și de catre co-președintele AUR, George Simion.Din…