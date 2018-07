Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis sa distruga terorismul in Turcia, in prima aparitie publica, vineri, la inaugurarea unei moschei, dupa victoria sa electorala de duminica trecuta, transmite dpa, informeaza Agerpres."Cu cat crestem numarul comandourilor si al fortelor noastre…

- La 26 iunie 2018, se celebreaza Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri. Sloganul campaniei: In primul rand, ASCULTA” Mesajele-cheie : -sa ii asculti pe copii si tineri este primul pas pentru a-i ajuta sa creasca sanatosi si in siguranta. Primul pas pentru prevenirea…

- Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri, 26 iunie 2018 Directia de Sanatate Publica Dambovita, in Post-ul TARGOVIȘTE: Activitați sportive și de informare in Piața Tricolorului, marți, 26 iunie, impotriva consumului de droguri apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Noi detalii ies la iveala in cazul tragediei din noaptea trecuta la Hincești unde un tanar de 20 de ani a fost impușcat mortal de șeful Poliției criminale din același oraș. Victima este Dan Osipciuc - fiul fostului șef SIS pe regiunea Hancești. Baiatul, in varsta de 20 de ani se afla in compania altor…

- Grupul experti GRETA al Consiliului Europei cere din partea autoritatilor spaniole 'mai multe eforturi' impotriva traficului de fiinte umane, mai ales in ce priveste identificarea victimelor, transmite AFP. Spania a adoptat in ultimii ani o serie de masuri, extinzand legislatia penala la forme…

- "Mult zgomot pentru nimic. Ziua de 9 iunie va ramane in memoria romanilor ca ziua in care Simona Halep a castigat Roland Garros. Restul evenimentelor sunt secundare. Mi s-a parut ca sunt intr-o lume paralela. Am vazut ca am fost pomenit foarte des, lucru care m-a facut sincer sa fiu un pic nedumerit.…

- Armada Music a recrutat echipa Roton in cursa de la Alpe d’HuZes de anul acesta pentru lupta impotriva cancerului. Din 2006 și pana astazi, Alpe d’HuZes a devenit cel mai mare eveniment olandez de strangere a fondurilor pentru lupta impotriva cancerului, desfașurandu-se in fiecare an in aceeași locație…

- Un barbat a impuscat marti mortal doi politisti in orasul belgian Liege (est), potrivit presei belgiene, relateaza BBC News potrivit News.ro . Politia a declarat pentru BBC ca atacatorul a fost ”neutralizat” si ca situatia este sub control. Potrivit presei, suspectul a luat o femeie ostatica. Era neclar…