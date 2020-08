Un primar exclus din PSD după o condamnare pentru pornografie infantilă candidează din nou Un nou caz revoltator al unui primar condamnat definitiv care candideaza pentru un nou mandat apare in peisajul public. Dupa ce ieri am aflat ca un primar exclus din PNL dupa ce a facut sex cu doua minore in primarie, candideaza pentru un nou mandat, astazi, presa locala din Prahova scrie ca edilul unei localitați, […] The post Un primar exclus din PSD dupa o condamnare pentru pornografie infantila candideaza din nou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

