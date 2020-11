Stiri pe aceeasi tema

- Primarul localitații Marașești, Valerica Chitic, a dat afara din sediul primariei echipa de control de la DSP și IPJ Vrancea, dupa ce a fost surprins fara masca in interiorul instituției.

- Primarul comunei Popesti, județul Bihor, Dorin Curtean a fost diagnosticat ca fiind infectat cu Covid-19 chiar inainte sa plece in concediul de odihna. Edilul a oficiar mai multe cununii fara masca de protecție, iar cum DSP a a deschis o ancheta epidemiologica, iar mirii ar putea intra in carantina,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o noua hotarare care clarifica situațiile in care masca de protecție sanitara poate fi indepartata, respectiv in spațiu deschis, pentru perioade scurte de timp și doar daca persoanele sunt in afara zonelor de trafic pietonal și pot respecta o distanța…

- Masca sub barbie și fara distanțare sociala, așa au stat oamenii care au plecat, vineri seara, cu trenul din București spre Craiova. Reprezentanții CFR au spus pentru Digi24 ca nu au reușit sa suplimente vagoanele pentru ca s-au trezit cu zeci de oameni care fie aveau abonamente, fie nu aveau bilete.Garnitura…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…