Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Banca a achizitionat, cu fonduri provenite din bugetul local, un numar de 5.000 de masti de protectie si manusi care urmeaza sa fie distribuite in mod gratuit tuturor cetatenilor din cele 11 sate componente.Potrivit primarului comunei Banca, Vasile Vanatoru, materialele sanitare…

- Primarul comunei vasluiene Banca a cumparat, cu bani de la bugetul local, 5.000 de perechi de manuși și maști de protecție care vor fi imparțite locuitorilor din cele 11 sate ale comunei. Oamenii vor primi tot de la primarie, care a alocat 70.000 de la buget, și produse alimentare de baza, precum cartofi,…

- Mii de maști, manuși de protecție și dezinfectați au fost scoase la vanzare ilegal in Republica Moldova, in plina pandemie de coronavirus, informeaza publika.md. Polițiștii basarabeni au identificat patru persoane care vindeau aceste produse prin intermediul rețelelor de socializare. Comercianții nu…

- Reprezentantii Episcopiei Husilor au donat Spitalului Municipal ‘Dimitrie Castroian’ o serie de materiale sanitare de protectie si dezinfectanti, in urma unui apel al cadrelor medicale de la unitatea sanitara. Consilierul social-misionar din cadrul Episcopiei Husilor, Vladimir Beregoi, a declarat presei…

- Piata Mare Agroalimentara din municipiul Blaj, inchisa in urma cu o saptamana, se va redeschide joi, insa numai pentru producatorii si comerciantii agricoli din zona Tarnavelor, care vor primi la intrare masti si manusi de protectie, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. …

- Polițiștii au facut joi percheziții la persoane care au vandut ilegal materiale sanitare vitale in criza coronavirus, precum manuși chirurgicale, maști sanitare și produse dezinfectante. Potrivit Poliției Capitalei, au fost puse in aplicare trei mandate de percheziție in București și in județul Ilfov,…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Ministerul Sanatatii a dispus luarea unor masuri preventive in legatura cu preintampinarea pericolului generat de noul coronavirus (2019 nCov) aparut in orasul Wuhan din China. Masurile se vor aplica la spitalul din Lugoj, dar si la cabinete. Astfel s-a dispus informarea medicilor de familie, a unitatilor…