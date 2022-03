Stiri pe aceeasi tema

Invazia Ucrainei va pecetlui caderea de la putere, "intr-un an sau doi", a presedintelui rus Vladimir Putin, pentru ca Moscova nu poate invinge in acest razboi in Ucraina, apreciza miercuri un fost oligarh rus, devenit opozant, Mihail Hodorkovski, anunța news.ro.

Muzeul Grevin din Paris a anuntat marti ca a renuntat la statuia din ceara a presedintelui rus Vladimir Putin in semn de protest fata de invadarea Ucrainei si dupa ce lucrarea a fost avariata de un grup de vizitatori pe durata weekendului trecut, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Invazia Rusiei din Ucraina este o amenintare existentiala pentru pacea in Europa, a declarat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.

Dupa mai multe zile fara progrese semnificative, Vladimir Putin este pe cale sa il atraga pe aliatul sau Aleksandr Lukasenko in razboiul din Ucraina. The Kyiv Independent relateaza ca parasutistii din Belarus ar putea fi desfasurati in Ucraina inca de luni dimineata.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit mai multe detalii vineri despre o propunere prezentata mai devreme in cursul zilei de trimitere a reprezentanților in capitala belarusa Minsk pentru a discuta cu Ucraina, susținand ca partea ucraineana a contestat cu o propunere de a se…

Apar noi informații teribile despre situația din Ucraina! In razboiul ruso-ucrainean, Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a activat inca o armata, care 'a tras cu rachete' deja inspre Ucraina.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmari sa imparta Ucraina in doua, dupa deja cunoscutul model al Germaniei de Vest si de Est sau al Coreei, de Nord si de Sud, relateaza vineri presa ucraineana, potrivit Agerpres.

Franta "condamna ferm decizia Rusiei de a declansa un razboi impotriva Ucrainei", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, scrie AGERPRES.