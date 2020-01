Un primar din România propune interzicerea maşinilor sub Euro 4 Mihai Chirica a sustinut joi intr-o conferinta de presa ca a elaborat un proiect legislativ care prevede ca autoturismele cu norma de poluare mai mica decat Euro 4 sa nu poata circula pe drumurile publice din Romania. "Cerem interzicerea inmatricularii in Romania a oricarui tip de vehicul sub norma de poluare Euro 4. La articolul 2 mentionam ca interdictia nu este aplicabila utilajelor cu autopropulsie si vehiculelor utilizate de catre institutiile de interventie si aparare, asa cum sunt prevazute de lege. Spre exemplu, nu o sa masuram norma de poluare la tancuri sau la mai stiu eu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

