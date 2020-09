Primarul comunei Sadova, din județul Dolj, Eugen Safta, a murit in cursul acestei nopți, la cateva ore dupa ce a caștigat alegerile locale. Edilul, care candidase din partea PMP, a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor. Rudele și localnicii au chemat ambulanța, insa, dupa ce s-au incercat manevre de resuscitare, in jurul orei 2:00, s-a pronunțat decesul. Edilul ar fi suferit un infarct, conform Digi24. The post Un primar din județul Dolj a murit la cateva ore dupa ce a fost reales appeared first on Puterea.ro .