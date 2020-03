Stiri pe aceeasi tema

- Inconștiența unora poate insemna moartea altora – este morala unei adevarate scene pe care a facut-o un primar din Sicilia. Disperat ca locuitorii nu respecta condițiile impuse de carantina, Gianfilippo Bancheri și-a ieșit pur și simplu din fire și le-a batut obrazul celor care nu le pasa de tragediile…

- In continuarea informatiilor comunicate in cursul zilei de ieri cu privire la demersurile Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in vederea facilitarii revenirii in tara a cetatenilor romani, nerezidenti, care sunt lucratori sezonieri,…

- ​​6 romani din Italia și unul din Franța au murit de COVID-19 de la inceputul epidemiei de coronavirus, anunța MAE. Pana in prezent, 30 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus.

- Tarom a raspuns solicitarii Șantierului Naval Braila și a dus 23 de italieni blocați de criza coronavirus pe platforma de la Braila, iar la intoarcere a adus in țara 122 de romani care lucreaza la sucursalele din Italia ale aceleiași companii.Aeronava TAROM a decolat de pe aeroportul Otopeni…

- Patru romani risca sa ajunga dupa gratii, in Italia, fiindca au ieșit din izolare. Cei patru barbați au fost gasiți pe strada de catre carabinieri, in contextul pandemiei de coronavirus in care se afla lumea intreaga.

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de noul coronavirus, a raportat o crestere accentuata a infectiilor, motiv pentru care guvernul de la Roma a luat masuri drastice si a extins carantina pe intreg teritoriul tarii. In sudul Italiei, zona ferita pana acum de imbolnaviri, oamenii stau cu spaima.

- Mii de romani incearca sa se intoarca din Occident in țara și au blocat vamile din vestul țarii. La vama Nadlac situația e cea mai dificila, numeroase mașini așteptand sa intre in țara. Mircea Barbu, jurnalist independent, s-a aflat azi in Vama Nadlac și a relatat pentru Libertatea.ro situația de la…

Doua persoane din Prahova au sunat la 112 ca sa isi reclame vecinii sositi…